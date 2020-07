इस रक्षा बंधन कई देशों में भाइयों की कलाई रह जाएगी सूनी लाइफ़स्टाइल डेस्क। कोरोना के कारण कई देशों में रह रहे भाइयों की कलाई इस बार सूनी रह जायेगी। उनके पास बहनों के द्वारा राखी भेजने का कोई साधन नहीं है। फिलहाल डाक विभाग भी मात्र 35 देशों में ही अपनी सेवा दे रहा है। इस कारण पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, अफगानिस्तान, सूडान, स्पेन, केन्या, ओमान, कतर, इराक, यूएई, कुवैत, फिजी, ब्राजील समेत 70 देशों में राखी नहीं पहुंच सकेगी। इसके साथ ही अमेरिका व इंगलैंड में रहने वाले भागलपुर के लोगों की भी राखी की बुकिंग नहीं हो पा रही है। जबकि विभाग के द्वारा इसकी सेवा जारी है। डाकपाल सुनील कुमार सुमन ने बताया कि लगभग 105 देशों में डाक विभाग की सेवा दी जाती है। कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल 35 देशों में ही राखी पहुंच सकेगी। इसमें भी अमेरिका व इंगलैंड की जब बुकिंग की जा रही है तो कंप्यूटर इसे नहीं ले रहा है। इस कारण दो दिनों में कई ग्राहक वापस लौट गये हैं। फिलहाल 35 देशों में भेजी जा सकती है राखी- भागलपुर व देश के विभिन्न कोने से फिलहाल 35 देशों में ही राखी भेजी जा सकती है। इसमें आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जॉर्डन, कोरिया, मैक्सिको, म्यांमार, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, फिलिपिंस, स्वीटजरलैंड, थाइलैंड, तुर्की, यूके, उक्रेन, यूएसए, वियतनाम आदि देश शामिल हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com