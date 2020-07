रिया चक्रवर्ती पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई में हो नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मनशिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को मुंबई ट्रांसफर कराया जाए। Petition filed by actor Rhea Chakraborty in Supreme Court seeking transfer of investigation in #SushantSinghRajput's death to Mumbai: Satish Maneshinde, Rhea Chakraborty's lawyer An FIR was filed by Sushant Singh Rajput's father against Rhea in Bihar yesterday. — ANI (@ANI) July 29, 2020 बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। सुशांत का ऐसे अचानक चले जाना सभी को रुला गया। सुशांत के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस जांच-पड़ताल कर रही थी। उन्होंने अबतक 40 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब सुशांत के पापा केके सिंह ने मंगलावर को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए हैं। अब बिहार पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। देश के 15 राज्यों में ऑनलाइन दाखिले की सुविधा नहीं बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती ने कहा कि हम यहां हैं और मुंबई पुलिस की मदद से सबूत जुटाए जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस हमारी मदद कर रही है। सुशांत के पिता के सारे आरोपों की जांच की जाएगी। अभी हम सबूत जुटा रहे हैं। सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। वहीं इंस्पेक्टर कैसर आलम ने कहा कि हमने मुंबई पुलिस से बात की है और वो हमारी मदद कर रही है। हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। जांच में जो जरूरी होगा वो करेंगे। बहुत सी बातें हम नहीं बता पाएंगे। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने रिया की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि रिया के खिलाफ हुई FIR पर हर एंगल से जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रिया पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे बिल्कुल सही हैं। रिया से सुशांत का पहले से संबंध रहा था। रिया ने सुशांत के अकाउंट के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। पटना पुलिस मुंबई गई हुई है। रिया ने यकीनन ही पैसे निकाले हैं सुशांत के अकाउंट से। मैं कहता हूं कि रिया की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। रिया की गिरफ्तारी के बाद हर कोई सामने आ जाएगा। खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का स्टेटमेंट बिहार पुलिस रिकॉर्ड करने जा रही है। इससे पहले मुंबई पुलिस भी मीतू सिंह से पूछताछ कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने मीतू से सुशांत की गतिविधियों से लेकर उनका रिया से रिलेशन संग तक पर सवाल पूछे थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com