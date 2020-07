यौन शोषण के आरोप में आरा रिमांड होम का अधीक्षक गिरफ्तार, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल आरा। आरा स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह के सुपरिटेंडेंट पर एक लड़की ने यौन शोषण करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता लड़की ने सुदर्शन शर्मा नाम के इस अधिकारी पर न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने भोजपुर एसपी से इसकी शिकायत की है। पुलिस ने बाल पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। पटना एयरपोर्ट पर काम करती है पीड़िता पीड़ित लड़की मूल रूप से भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना इलाके की रहने वाली है, जो वर्तमान में पटना एयरपोर्ट पर काम करती है। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरा बाल पर्यवेक्षण गृह के सुपरिटेंडेंट सुदर्शऩ शर्मा ने लड़की के साथ यौन शोषण किया है। शोषण के बाद वो पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुदर्शन शर्मा भी भागलपुर जिले का ही रहने वाला है और उसका घर हबीबपुर थाना क्षेत्र के शर्मा टोली में है। आरोपी सुदर्शन फिलहाल आरा जुवेनाइल जेल में सुपरिटेंडेंट के पद पर पोस्टेड है। छह माह पहले हुई थी मुलाकात पीड़िता ने बताया कि वो पटना एयरपोर्ट पर काम करती है। 6 महीने पहले वो आरोपी सुदर्शन से मिली थी। उन दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। फिलहाल वो दानापुर में सगुना मोड़ के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। लॉकडाउन में जब गर्ल्स हॉस्टल बंद होने लगा तो वह घर जाने लगी लेकिन ट्रेन नहीं चलने की बात बोलकर सुदर्शन उसे आरा लेकर चला आया। फ्लैट में ले जाकर करता रहा जबर्दस्ती पीड़ित लड़की ने आगे बताया कि आरा फ्लैट में लाकर जेल सुपरिटेंडेंट ने उसके साथ बार-बार जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाये। इसका विरोध करने पर वह शादी रचाने का झूठा वादा करता था। शादी की बात बोलकर वह रोज उसके साथ गलत काम करता था। लॉकडाउन में कोर्ट बंद होने की बात कहकर उसने शादी नहीं की। इसके बाद आरोपी ने लड़की को उसके घर भागलपुर पहुंचा दिया और लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया। आरोपी के परिवार ने भी नकारा पीड़िता ने बताया कि उसने इस घटना के बारे में आरोपी सुपरिटेंडेंट सुदर्शन शर्मा के पिता शुभकरण शर्मा को भी बताया, लेकिन उन्होंने शादी की बात से इनकार कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने कई लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया है। वह न्यूड वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। पीड़िता की शिकायत के बाद भोजपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार पीड़िता की शिकायत के बाद भोजपुर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी जेल सुपरिटेंडेंट सुदर्शन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को महिला पुलिस की अभिरक्षा में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com