मौसम अलर्ट : यूपी के 24 जिलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना लखनऊ। मौसम विभाग ने शनिवार 1 अगस्त के लिए बारिश का ताजा अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक दोपहर तक बुंदेलखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही पश्चिमी, तराई और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य यूपी के के जिलों में अभी बारिश की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने हिंदू व्यापारी की गोलियां मारकर हत्या मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोपहर तक जिन जिलों में बारिश संभव है वे हैं – हमीरपुर, बांदा, जालौन, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर , रायबरेली, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, बदायूं और बरेली। 4 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान अभी तक के अनुमान के मुताबिक 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बारिश का मिला-जुला असर रहेगा। बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश भी होगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। बलिया में हुई सबसे ज्यादा बारिश मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही बारिश के लिहाज से शुक्रवार का दिन अच्छा गुजरा। पूर्वी यूपी के ज्यादातर शहरों में बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश बलिया में 31.3 मिली मीटर हुई। इसके अलावा गाजीपुर में 19.2, वाराणसी में 12.2, बहराइच में 17.6, बरेली में 14.2, अलीगढ़ में 8.2, हरदोई में 7.6, कानपुर में 8.6 और गोरखपुर में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश नहीं दर्ज की गई बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश नहीं दर्ज की गई। साथ ही तराई के भी कई बाढ़ग्रस्त जिलों में कल बारिश नहीं हुई। इटावा को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में बाकी सभी शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे ही दर्ज किया गया। इटावा में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान शुक्रवार को दर्ज किया गया।