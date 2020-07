बिहार में 3000 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बनेगा नया पुल : नितिन गडकरी पटना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पटना जिले में गंगा नदी पर 3000 करोड़ रुपये की लागत से नये चार लेन पुल का निर्माण कराये जाने की शुक्रवार को घोषणा की। श्री गडकरी ने शुक्रवार को बिहार का लाइफलाइन माने जाने वाले महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन के सुपर स्ट्रक्चर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद पटना जिले में गंगा नदी पर 3000 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन पुल का निर्माण कराये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पांच किलोमीटर लंबे इस पुल की इस वर्ष अगस्त में निविदा आमंत्रित की जाएगी और अक्टूबर से इसके निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी पुल का निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उमर अकमल का बैन आधा करने पर पीसीबी पर भड़के दानिश कनेरिया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन, उन्हें खुशी है कि इस सेतु का पश्चिम भाग का निर्माण पूरा हो गया और आज इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सेतु के महत्व और जरूरत को देखते हुए उन पर हमेेशा एक दबाव रहा कि इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाये। प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य काे संभव बना दिया। इसके पिलर को बिना तोड़े इसका सुपर स्ट्रक्चार तैयार कर लिया गया। इसमें 66 हजार टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया है। श्री गडकरी ने कहा कि इस सुपर स्ट्रक्चर को तैयार करने में जिस तकनीक का प्रयोग किया गया वह अपने आप में अनूठा है और उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह तकनीक अध्ययन का विषय बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जितने शोध हुए, जितने अध्ययन हुए उन सबका संग्रह कर एक किताब प्रकाशित कराई जाए ताकि बाद में इंजीनियरिंग के छात्र इसका अध्ययन कर सकें। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार में 12 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें कोसी नदी पर 1400 करोड़ रुपये की लागत से बनने सात किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है। इस पुल के लिए निविदा जारी कर दी गई और इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। यह पुल भागलपुर और मधेपुरा को जोड़ेगा। इसके अलावा भागलपुर जिले में गंगा नदी पर विक्रशिला सेतु के समानांतर 1110 करोड़ रुपये की लागत से साढ़े चार किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण किया जाएगा। दो महीने के अंदर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसी तरह भोजपुर और बक्सर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाये जा रहे पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2021 से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं, झारखंड के साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी लाख 1900 करोड़ रुपये है और इसकी भी निविदा जारी की जा चुकी है। इस पुल के बन जाने से कटिहार से झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com