बारिश में स्किन की परेशानी से दूर रखेंगे ये टिप्स.. मानसून आते ही स्किन केयर को हम भूल जाते हैं. अक्सर लोगों गर्मियों में त्वचा की देखभाल के लिए तमाम उपाय करते हैं. लेकिन जैसी मानसून आता है हम लापरवाह हो जाते हैं. स्किन का खास ख्याल रखना बेहद जरुरी है और इसी के लिए ये जरूरी कि चेहरे को किस तरह साफ़ करें ताकि स्किन से जुडी कोई परेशानी ना हो. जानिए किस तरह रखें स्किन का ख्याल. चेहरे की सफाई कैसे करें ? बरसात के मौसम में चेहरे की सफाई बेहद जरूरी होती है. क्योंकि यह उमस का मौसम होता है. अगर चेहरे के स्किन की ठीक से सफाई न हो तो चेहरे की चमक चली जाती है. मानसून में अगर चेहरे की त्वचा की देखभाल ठीक से न की जाए तो बैक्टेरिया और फंगल इंफेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है. फेस वॉश कैसे करें बरसात के मौसम में चेहरे की सफाई के लिए फेस वॉश जरूरी होता है. इसके लिए आप अपनी स्किन के अनुसार फेस वॉश का चयन करें. सुबह नहाते वक्त चेहरा साफ करने के साथ रात में सोने से पहले फेस वॉस जरूर करें. इसके अलावा बरसात में अगर बाहर जाते हैं, तो आने के बाद चेहरे के साथ पूरे शरीर की ठीक से सफाई करें. हेल्दी स्किन के लिए डाइट मानसून के मौसम में स्किन के पोषण के लिए डाइट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. बरसात के मौसम में ज्यादा तेल वाले खाद्य पदार्थ न खाएं. खाने में विटामिन सी और विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें. इससे आपकी स्किन ग्लो बनी रहती है. हेल्दी डाइट लेने से स्किन का ग्लो बना रहता है. एक बात हमेशा ध्यान रखें कि त्वचा के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है.