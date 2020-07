जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन 360 दिन बाद रिहा श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को लगभग एक वर्ष की नजरबंदी के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। श्री लोन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा कि आखिरकार नजरबंदी का एक वर्ष पूरा होने से पांच दिन पहले मुझे आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है कि मैं आजाद हूं। बहुत कुछ बदल गया है और मैं भी। जेल जाना नया तजुर्बा नहीं है। पहले वाले कठोर थे और शारीरिक प्रताड़ना वाले थे लेकिन यह मनोवैज्ञानिक रूप से निचोड़ देने वाला था। साझा करने के लिए बहुत कुछ है, आशा है जल्द ही करुंगा। मैथ्यू वेड बोले- वैगनर जैसे बाउंसर्स नहीं फेंक सकेंगे भारतीय तेज गेंदबाज उनकी पार्टी ने ट्विटर पर कहा कि जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को 360 दिन तक नजरबंद रखने के बाद आधिकारिक तौर पर रिहा कर दिया गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में मंत्री रहे श्री लोन को पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया और एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 खत्म किये जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद 35 से अधिक पूर्व मंत्रियों, विधायकों और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को एमएलए हॉस्टल में नजरबंद रखा गया था। श्री लोन को छह माह बाद फरवरी में एमएलए हॉस्टल से निकाल कर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com