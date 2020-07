आप सभी की दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, सुरक्षित रहिए, आप सभी को प्यार मुंबई। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने अपने फैन्स को उन्हें दुआ देने के लिये शुक्रिया अदा किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पुत्री आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट 12 जुलाई को पॉजिटिव आई थी जिसके बाद दोनों घर में ही आइसोलेशन में थीं। मां-बेटी को बुखार और गले में दर्द की शिकायत के बाद चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। इसके बाद 17 जुलाई ऐश्वर्या और उनकी बेटी को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना को मात देने के बाद ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। View this post on Instagram THANK YOU SO SO MUCH for ALL your Prayers , Concern, Wishes and Love for my darling Angel Aaradhya and for Pa, Ab …and meTRULY OVERWHELMED and forever indebted…GOD BLESS YOU ALL ALL MY LOVE ALWAYS and Prayers for the well-being of you ALL and all yours… Truly, Deeply and Heartfelt… Be Well and Be Safe GOD BLESS LOVE YOU All too A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb) on Jul 28, 2020 at 12:23pm PDT ऐश्वर्या राय ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने अपने फैंस के लिए एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बेटी आराध्या के साथ फैंस का शुक्रिया अदा किया है। ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वह बेटी के साथ हाथ जोड़कर और दिल बनाए नजर आ रही हैं। वहीं, इसे पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “आप सभी की दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे, एंजेल आराध्या, एबी यानी अभिषेक और पा यानी अमिताभ के लिए आप सभी ने जो भी चिंता जताई हमारे लिए प्रार्थना की। उन सभी के लिए दिल से शुक्रिया। भगवान आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। आपके और आपके परिवार वालों के लिए मेरा प्यार। सुरक्षित रहिए, आप सभी को प्यार।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com