अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त आराध्या ने अमिताभ बच्चन को गले लगाकर कही ये बात मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ऐश्वर्या और आराध्या के डिस्चार्ज होने से बिग बी काफी खुश और इमोशनल हुए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर दोनों की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'अपनी छोटी बिटिया और बहुरानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक न पाया अपने आंसू। प्रभु तेरी कृपा अपार, अपरम्पार'। इसके बाद बिग बी ने अपने ब्लॉग में बताया कि अस्पताल से घर जाते वक्त आराध्या ने उनसे क्या कहा था? उन्होंने लिखा, 'वे घर चले गए। कोरोना के संक्रमण से ठीक हो गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। छुटकी ने मुझे गले लगाकर कहा, मत रोइए, आप जल्दी घर आ जाएंगे। मुझे उसकी बात पर यकीन है'। View this post on Instagram अपनी छोटी बिटिया , और बहुरानी को ,अस्पताल से मुक्ति मिलने पर ; मैं रोक ना पाया अपने आंसू प्रभु तेरी कृपा अपार , अपरम्पार A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan) on Jul 27, 2020 at 9:36am PDT बता दें कि अभिषेक ने ट्वीट कर दोनों के डिस्चार्ज होने की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा कि आपकी प्रार्थना और शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद। हमे हमेशा आप सभी के एहसानमंद रहेंगे। शुक्र है कि ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब दोनों घर पर रहेंगी। मैं और मेरे पिता अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रहेंगे।' बता दें कि पहले बिग बी और अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं ऐश्वर्या और आराध्या का घर पर ही इलाज चल रहा था लेकिन फिर कुछ दिनों पहले ही उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।