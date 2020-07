महेश भट्ट ने बताया- नहीं की थी सुशांत को सड़क 2 ऑफर नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। सोमवार को महेश भट्ट से पूछताछ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश भट्ट ने पूछताछ में बताया है की नवंबर 2018 से 2019 के बीच वह सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, एक बार किसी इवेंट में और दूसरी बार जब ‘जलेबी’ फिल्म में उन्होंने रिया चक्रवर्ती को कास्ट किया था। सुशांत के निधन के बाद ऐसी खबर आ रही थी कि महेश, सुशांत के साथ पहले सड़क 2 बनाने वाले थे। महेश ने इस बारे में पुलिस को बताया कि उन्होंने सड़क 2 के लिए कभी सुशांत का नाम नहीं सोचा क्योंकि वह पहले ही तय कर चुके थे फिल्म में संजय दत्त को ही लीड लेंगे। सोनू सूद बोले- सुशांत की मौत पर कई लोग माइलेज लेने की कर रहे कोशिश महेश भट्ट ने यह भी बताया कि फिल्म जलेबी के बाद से रिया उन्हें गुरू मानती थीं। बता दें कि मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा कि इस हफ्ते करण जौहर का बयान भी दर्ज किया जाएगा। इससे पहले रविवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बताया था कि सुशांत सुसाइड मामले में महेश भट्ट और करण जौहर के मैनेजर से पूछताछ की जाएगी। सचिन तिवारी बोले – उम्मीद है उनके फैन्स को निराश नहीं करूं उन्होंने यह भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बता दें कि सुशांत के निधन के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर कर इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर निशाना साधा था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि सुशांत ने अपने कई सोशल मीडिया पोस्ट ये बात जाहिर की थी कि वह इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com