शिवराज सिंह: यूजी अंतिम वर्ष एवं पीजी आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 शैक्षणिक सत्र की अंडर ग्रेजुएट अंतिम वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएट आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से सितंबर में करवाई जाएंगी। राज्य जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अंडर ग्रेजुएट अंतिम वर्ष और पोस्ट ग्रेजुएट आखिरी सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षाएं घरों में ही रहकर ओपन बुक प्रणाली से करवाई जाएंगी। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज घोषित करेंगे 10वीं के परीक्षा परिणाम मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने पर उनकी फाइनल डिग्री पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, इसलिये ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को गत वर्ष के परीक्षा परिणाम और वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसका निर्णय पहले ही किया जा चुका है। एलयू में 1 अक्तूबर को शुरू होंगी यूजी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके करियर को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए हजारों की संख्या में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में राज्य सरकार संग्रहण केन्द्र स्थापित कर रही है, जहां छात्र-छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर सकते हैं।