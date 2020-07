एलयू में 1 अक्तूबर को शुरू होंगी यूजी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं लखनऊ| लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं एक अक्तूबर से शुरू होंगी। वहीं, परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई एक नवम्बर से होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया है कि कम से कम पहले 45 दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ही चलाई जाएंगी। उसके पश्चात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेज भी चलेंगी। इसमें, छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें ग्रुप का रोटेशन बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुलाया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम ने इन कक्षाओं का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के इस प्रस्तावित एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य की ऑनलाइन कक्षाएं आगामी चार अगस्त से शुरू होगी। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया आगामी 15 सितम्बर तक पूरी की जाएगी। वहीं, एक अक्तूबर से शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगी। इसी तरह, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी करके एक नवम्बर से कक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज घोषित करेंगे 10वीं के परीक्षा परिणाम 5 दिसम्बर से मिड टर्म और बैकपेपर परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं, 25 से 31 दिसम्बर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। पीजी प्रथम वर्ष विषम सेमेस्टर परीक्षा करानी की अन्तिम तिथि 15 मार्च तय की गई है। 30 जून तक सभी अन्य परीक्षाएं कराई जाएंगी। विभागों को दी बदलाव करने की छूट कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पाठ्यक्रम संचलना में आवश्यक सुधार करने की छूट दी है। इसमें, प्रत्येक प्रश्न पत्र में ट्यूटोरिअल / असाइमेंट्स /प्रोजेक्ट्स /ऑनलाइन कॉन्टेंट डिलीवरी /वीडियो क्लासेज /वर्चुअल लेबोरेटरी की व्यवस्था को समाहित करने को कहा गया है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो इनके आधार पर वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा के किन्हीं कारणों से न हो पाने की स्थिति में ये अंक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। इस पर पाठ्यक्रम समिति को आगामी 3 अगस्त तक फैसला लेना होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com