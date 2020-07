लखनऊ विश्वविद्यालय ने छूटे हुए छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का दिया एक और मौका लखनऊ| लखनऊ विश्वविद्यालय ने छूटे हुए छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का एक और मौका दिया है। प्रशासन ने गुरुवार को विभिन्न परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन फॉर्म विवि की वेबसाइट पर जाकर विलंब शुल्क के साथ 6 अगस्त तक भर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा फॉर्म भरते समय सभी छात्रों को एनएआईडी अनिवार्य रूप से भरा जाना है। उन्होंने बताया कि नियमित छात्रों को केवल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाना है, परीक्षा शुल्क नहीं जमा करना है। UGC गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टली परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इसके तहत स्नातक सम सेमेस्टर की कक्षाओं बीए,बीएससी व बीकॉम (द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर) और पीजी/ प्रबंधकीय पीजी/ पीजी डिप्लोमा/ प्रबंधकीय यूजी/ विधि ( त्रिवर्षीय ऑनर्स)/ डिप्लोमा बीकॉम ऑनर्स बीसीए, एमसीए, बीएससी -एमएससी (एग्रीकल्चर) समेत अन्य सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के नियमित बैक पेपर/ इंप्रूवमेंट व एग्जेमटेड परीक्षा अप्रैल-मई 2020 एवं बी एएमएस, बीयूएमएस (बैक पेपर/ एग्जेमटेड की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। राजस्थान में ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर निकली 195 भर्तियां परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि नियमित छात्रों को केवल ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाना है, परीक्षा शुल्क नहीं जमा करना है। विश्वविद्यालय के बैक पेपर इंप्रूवमेंट भूतपूर्व (एग्जेमटेड) छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद स्नातक के लिए संबंधित संकायाध्यक्ष व परास्नातक के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष की ई-मेल पर जमा करना होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com