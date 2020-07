कृति सेनन की मदद के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने किया था कुछ ऐसा नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनसे जुड़े कई पुराने वीडियोज वायरल हो रहे हैं। अब हाल ही में उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो उनकी फिल्म राब्ता के प्रमोशन के दौरान का है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कृति सेनन और सुशांत स्टेज पर आते हैं। सुशांत पहले अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद कृति, सुशांत को इशारे में कुछ कहती हैं और फिर सुशांत, कृति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कृति फिर अपनी सीट में बैठ जाती हैं। फरहान अख्तर के टैलेंट की दिवानी हुई गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर वीडियो में सुशांत की जो खास बात दिखी वो ये कि इस दौरान वह डायरेक्टर के साथ इस तरह बात कर रहे थे कि किसी को पता भी नहीं लगे कि वह कृति के लिए वहां खड़े हैं। View this post on Instagram Its not Seri! And it will never sink in.. This broke my heart..again.. In Manny, i saw YOU come alive in so so many moments.. i knew exactly where you had put in a bit of yourself in the character..And as always, your most magical bits were your silences.. those bits where you said nothing and yet u said so much! . @castingchhabra I know this film will always mean a lot more to you than what we had thought.. you made us feel too many emotions in your first! Wish you and @sanjanasanghi96 a beautiful journey ahead! A post shared by Kriti (@kritisanon) on Jul 25, 2020 at 11:37pm PDT हाल ही में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई है। फिल्म देखने के बाद कृति ने सुशांत के लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। कृति ने लिखा कि फिल्म में सुशांत के किरदार ‘मैनी’ में उन्होंने असल में एक्टर को देखा है। वह जिंदगी में ऐसे ही थे। फिल्म में ‘सेरी’ शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ओके होता है। कृति लिखती हैं कि यह ओके नहीं है। तुम्हारा जाना मैं कभी खुद के अंदर रख नहीं पाऊंगी। मैनी के रूप में मैंने तुम्हें जिंदा देखा। ‘दिल बेचारा’ के गाने सुनकर इमोशनल हुए आदित्य नारायण कृति आगे लिखती हैं कि कई सीन ऐसे आए जिसमें तुम्हें मैंने असल में देखा। मैं जानती हूं फिल्म में कौन-सा सीन तुमने दिल से निभाया। और सबसे शानदार थी तुम्हारी वह चुप्पी जो फिल्म में कई जगह मैंने देखी। तुमने कुछ कहा नहीं लेकिन मैंने महसूस किया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com