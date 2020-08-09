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kerala Landslide: केरल के भूमि स्खलन में 11 और शव बरामद, मृतकों की संख्या हुई 26
केरल के इदुक्की जिले में भूमि स्खलन के बाद मलबे से शनिवार को 11 और शव बरामद किए गए। इससे हादसे में मरने वालों की संख्या 26 हो गई है। लगातार बारिश के बीच लापता लोगों की तलाश जारी है। तिरुअनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पी विजयन क्लिक »-newsindialive.in