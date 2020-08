करीना कपूर खान फोटोशूट की तस्वीर को याद कर कहा- जब तैमूर मेरे पेट में था नई दिल्ली| करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान की पॉप्युलैरिटी किसी स्टार से कम नहीं है। तैमूर की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती है। अब करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर उस दौरान की फोटो शेयर की है जब वह प्रेग्नेंट थीं। दरअसल, स्टाइलिस्ट अनायता ने करीना के फोटोशूट से यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस फोटो को करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, मुझे याद है…इस दौरान टिम मेरे पेट में था। सुशांत सिंह के कुक ने दिया बयान, बोले- एक्टर को नहीं देखा डॉक्टर के पास जाते या दवाई लेते बता दें कि तैमूर के लुक्स की फैन तो उनकी मम्मी करीना भी हैं। करीना ने तो एक बार यह तक कह दिया था कि तैमूर सबसे खूबसूरत बच्चा है। दरअसल, एक शो के दौरान करीना ने कहा था, ‘मैं काफी प्राउड होकर कह सकती हूं कि तैमूर सबसे खूबसूरत बच्चा है। मैं यह इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वह मेरे बेटा है बल्कि इसलिए कह रही हूं क्योंकि वह काफी गुड लुकिंग है। मैं मानती हूं कि उसके पठान जींस हैं, लेकिन मैंने भी प्रेग्नेंसी के दौरान काफी घी खाया था’। सुशांत और रिया की फिल्म के डायरेक्टर ने दिया बिहार पुलिस को बयान करीना को अम्मा कहते हैं तैमूर सारा ने एक बार बताया था कि तैमूर उन्हें गोल बुलाते हैं। सारा ने कहा था, ‘तैमूर जब भी मुझे देखता है तो वह मुझे गोल कहता है। मुझे नहीं पता वह गोल क्यों बोलता है क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल भी गोल(मोटी) नहीं हूं।’ सारा ने यह भी बताया था कि तैमूर, करीना को अम्मा, सैफ को अब्बा और इब्राहिम को भाई कहता है। वहीं एक इंटरव्यू में सारा ने सैफ और तैमूर की बॉन्डिंग को लेकर कहा था, ‘अच्छा लगता है जब पापा तैमूर के साथ एंजॉय करते हैं। तैमूर के साथ वह फादरहुड अच्छे से एंजॉय करते हैं। तैमूर उनकी लाइफ में खुशियां लेकर आया है।’ Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com