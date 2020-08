करण जौहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर ली वापसी नई दिल्ली। डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से नेपोटिज्म जैसे मुद्दे पर काफी बहस हो रही है और इंडस्ट्री में अक्सर स्टार किड्स को लॉन्च करने वाले करण जौहर को लगातार सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है. यही कारण है कि करण लंबे समय से सोशल मीडिया से दूर हैं हालांकि अब लगता है कि वे इस प्लेटफॉर्म पर धीरे-धीरे सहज हो रहे हैं. करीना कपूर खान फोटोशूट की तस्वीर को याद कर कहा- जब तैमूर मेरे पेट में था दरअसल एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव किया था. इस लाइव में रणवीर सिंह डांस करते हुए नजर आए थे क्योंकि उनकी फेवरेट फुटबॉल टीम आर्सेनल एफ ए कप जीतने में सफल रही थी. रणवीर का ये लाइव सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए था लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने फैंस से कई सारी प्रतिक्रियाएं मिलीं. रणवीर के इस लाइव पर करण जौहर ने भी कमेंट किया और उन्होंने रणवीर का सेलेब्रेशन वाला अंदाज देखते हुए लाफिंग इमोजी बनाई. बता दें कि करण जौहर को कुछ समय पहले भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था जब वे नीतू कपूर की पार्टी में नजर आए थे. इस तस्वीर में नीतू कपूर, रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी जैसे सितारे भी दिखे थे. करण ने ट्रोलिंग के चलते ही ट्विटर पर भी कई लोगों को अनफॉलो कर दिया था और अब वे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ गिने-चुने लोगों को ही फॉलो कर रहे हैं. सुशांत सिंह के कुक ने दिया बयान, बोले- एक्टर को नहीं देखा डॉक्टर के पास जाते या दवाई लेते गौरतलब है कि करण जौहर का पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट का आखिरी पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ही था जो उन्होंने सुशांत की मौत के बाद पोस्ट किया था. करण ने इस पोस्ट में अफसोस जताते हुए कहा था कि वे बेहद शर्मिंदा फील कर रहे हैं कि वे पिछले एक साल से सुशांत के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए थे. इसके बाद ये खबरें भी आई थीं कि करण ने ट्रोलिंग से परेशान होकर अपना प्राइवेट अकाउंट बना लिया है और इस अकाउंट को करण के कई करीबी दोस्त फॉलो करते हैं लेकिन ये बात गलत साबित हुई थी. Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com