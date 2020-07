स्वरा भास्कर ने की शिकायत, तो डिलीट हुआ कंगना रनौत टीम द्वारा की गई नस्लभेदी ट्वीट नई दिल्ली| कंगना रनौत इन दिनों खुलकर सेलेब्स के बारे में बोल रही हैं, लेकिन कई सेलेब्स ऐसे भी हैं जो कंगना को उल्टा जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे। इस बार तनु वेड्स मनु में कंगना की को-स्टार रहीं स्वरा भास्कर ने एक्ट्रेस पर वार किया है। हाल में एक इंटरव्यू में कंगना ने स्वरा को चापलूस कहा था जिस पर स्वरा भड़क उठीं और उन्होंने कंगना को बिना देरी किए जवाब दे कर उन्हें चुप करा दिया था। हालांकि यह विवाद यहीं नहीं रुका और आज भी दोनों के बीच खींचतान चल रहा है। स्वरा और कंगना एक दूसरे पर तीखे हमले करने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब इस विवाद में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्वरा ने कंगना की टीम पर नस्लभेदी ट्वीट करने का आरोप लगाया है और ट्विटर से शिकायत कर उस ट्वीट को हटाने की बात कही है। खबरों की मानें तो स्वरा के रिक्वेस्ट के बाद ट्विटर ने कंगना के ट्वीट को हटा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकालने की जाएगी जांच दरअसल कंगना की टीम ने एक ट्वीट किया है जो स्वरा को बिलकुल भी पसंद नहीं आया। कंगना की टीम ने अपने इस ट्वीट में एक पाकिस्तानी को कंगना के मसले में दख़ल न देने की सलाह दी थी। स्वरा ने कंगना के इस ट्वीट को रिपोर्ट किया था, साथ ही उन्होंने दूसरे ट्विटर यूज़र्स से भी इसे रिपोर्ट करने के लिए कहा था। स्वरा ने अपने ट्वीट में लिखा, “मैंने इस ट्वीट को रिपोर्ट कर दिया है, इसमें नस्लभेदी टिप्पणी की गई है। आप सब भी इसे रिपोर्ट करें।” स्वरा की शिकायत पर ट्विटर ने कंगना का ये ट्वीट हटा दिया है। स्वरा ने इससे पहले भी कई बार कंगना को आड़े हाथों लिया था। स्वरा ने अपने अलग-अलग ट्वीट्स में कई बार कंगना पर निशाना साधा है। सुशांत के कजिन नीरज कुमार सिंह ने लगाए रिया चक्रवर्ती पर आरोप स्वरा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद से ही कंगना रनौत लगातार फिल्म इंडस्ट्री में चल रही नेपोटिज़्म और गुटबाज़ी पर लगातार हमले कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान फ़िल्म इंडस्ट्री पर कई बड़े आरोप लगाए थे। इस दौरान उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर भी निशाना साधा था। कंगना ने तापसी और स्वरा को बी-ग्रेड एक्ट्रेस तक कह दिया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com