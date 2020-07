आलिया भट्ट की फोटो पर कंगना की टीम ने कहा- किसी ने भी सुशांत के लिए इंसाफ की मांग नहीं की नई दिल्ली| आलिया भट्ट ने हाल ही में अपने बचपन की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस फोटो पर फैन्स के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स ने भी खूब कमेंट्स किए। कंगना रनौत की टीम ने ट्विटर पर सभी सेलेब्स के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट शेयर कर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, इनमें से किसी ने भी सुशांत के लिए इंसाफ नहीं मांगा है और आलिया की एक फोटो पर कमेंट करने के लिए सारी इंडस्ट्री उतर आई है तालियां बजाते हुए। वाह रे इंडस्ट्री। बॉयफ्रेंड रोहमन के साथ सुष्मिता सेन ने सेलिब्रेट की एनिवर्सरी इसके अलावा कंगना की टीम ने सुशांत की बचपन की फोटो भी शेयर की और लिखा, ‘सुशांत की बहन ने एक्टर के बचपन की फोटो शेयर की थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी सुशांत के लिए क्यूटनेस पर कोई कमेंट नहीं किया। क्या सुशांत बचपन में क्यूट नहीं था?’ इतना ही नहीं उन्होंने कंगना और सुशांत दोनों के बचपन की फोटो शेयर कर यूजर्स से पूछा कि आप ही बताइए दोनों में से कौन ज्यादा क्यूट है? सुशांत के पिता ने FIR में कहा- मैनेजर दिशा के आत्महत्या मामले पर रिया चक्रवर्ती उन्हें फंसा देंगी’ टीम कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ‘तो करण जौहर के मैनेजर को पुलिस ने समन किया, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। मुंबई पुलिस को सुशांत की हत्या का मजाक बनाना बंद करना चाहिए।’ पुलिस पर ‘भाई-भतीजावाद’ का आरोप लगाते हुए टीम कंगना रनौत ने लिखा कि समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस ने बेशर्मी दिखाई है। कंगना को समन किया गया नाकि मैनेजर को। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को समन भेजा गया। आखिर क्यों? साहब को परेशानी न हो इसलिए? Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com