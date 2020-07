एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को शाहिद कपूर ने अलग अंदाज में किया विश नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर सेलेब्स और फैन्स उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दे रहे हैं। ऐसे में शाहिद कपूर ने एक अलग ही अंदाज में कियारा आडवाणी को विश किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कियारा के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। फिल्म गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल का ट्रेलर कल को होगा रिलीज दरअसल, यह फोटो फिल्म कबीर सिंह से ली गई है। इसके कैप्शन में शाहिद कपूर ने लिखा, ”हैप्पी बर्थडे प्रीति उर्फ कियारा आडवाणी। कबीर की विश है कि तुझे कभी कोई टच न करें।” शाहिद की इस पोस्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स फोटो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बताते चलें कि दोनों सितारों ने साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह में काम किया था। शाहिद ने कबीर सिंह तो कियारा ने प्रीति का रोल निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, फिल्म कबीर सिंह का डोमेस्टिक कलेक्शन 278 करोड़ रुपये था वहीं, इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 379 करोड़ रुपये की कमाई की थी। कंगना रनौत ने ‘बेस्ट सीएम’ के बेटे पर साधा निशाना, कहा- मैं मरी तो समझ जाना गौरतलब है कि शाहिद कपूर अब साउथ फिल्म जर्सी के रीमेक में नजर आएंगे। वहीं, कियारा के पास इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स है, जिसमें भूल भुलैया 2, इंदू की जवानी, शेरशाह और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्में शामिल हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com