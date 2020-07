इरफान खान को याद कर पत्नी ने लिखा इमोशनल नोट नई दिल्ली| इरफान खान के जाने के बाद उनकी पत्नी सुतापा अक्सर उनकी याद में पोस्ट शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए इरफान के लिए मैसेज लिखा है। सुतापा ने लिखा, ‘जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं जब जिंदगी ब्लैक और व्हाइट नहीं थी तो मैं तुम्हें देखती हूं वहां खड़े हुए। तुम गले में कैमरा लटकाए लैन्स देखते थे। इरफान…तुम्हें मिस कर रही हूं पार्टनर। अभी कितने रास्ते मुझे अकेले चलना है?’ View this post on Instagram When I look back ,when life was not black and white. I see you standing there… With the Nikon in your neck and looking thru your lenses.Irrfan I will miss you partner.. How many more miles to go.. How many more roads alone?? A post shared by Sutapa Sikdar (@sikdarsutapa) on Jul 29, 2020 at 1:04am PDT इससे पहले सुतापा ने कुछ फोटो शेयर की थी जिसमें एक फोटो में इरफान बाइक के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में तीस्ता नदी की है और तीसरी फोटो में वह अपने बेटे बाबिल के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘यह वो दिन थे। नॉर्थ बंगाल। काश मैं नदी के किनारे रहती। बचपन की यादें उत्तरी बंगाल। बरसात के मौसम में जंगल से आने वाली वह नम खुशबू। तीस्ता सिर्फ नदी नहीं एक कहानी है। इरफान और बाबिल के साथ फिल्म ‘करीब करीब सिंगल’ के दौरान पहुंचे थे। काश वहां हम एक बार और जा पाते।’ View this post on Instagram its one of those days#nostalgia#northbengal.Iwish I lived near a.river # childhood memories of north Bengal.wildmoist fragrant during rains. Teesta is not a river it’s a saga#revisiting with irrfan and Babil for#qareebqareebsingle.how I wish could just visit once more. A post shared by Sutapa Sikdar (@sikdarsutapa) on Jul 10, 2020 at 3:18am PDT कुछ दिनों पहले बाबिल ने इरफान की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि क्या आप जानते हैं कि मेरे पापा ने मुझे सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते सबसे जरूरी चीज क्या सिखाई थी? फिल्म स्कूल जाने से पहले मेरे पिता ने मुझे चेताया था कि मुझे अपने आपको साबित करना ही होगा क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा में बॉलीवुड को बेहद कम मौकों पर रिस्पेक्ट किया जाता रहा है और मुझे अपने आपको भारतीय सिनेमा को लेकर भी इंफॉर्म रहना चाहिए जो बॉलीवुड के कंट्रोल से बाहर है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com