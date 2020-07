कोरोना वैक्सीन नीति पर आज अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा ICMR, दुनिया के कई वैज्ञानिक होंगे शामिल

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आज कोरोना महामारी के खिलाफ विज्ञान में नए और नीतिगत विचारों पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी(International Symposium) का आयोजन करेगा। आज संगोष्ठी में वक्ताओं के रूप में दुनिया के अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आज शाम 4:30 बजे से 6:45 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) के निदेशक डॉ. एंथनी एस फौसी(Dr Anthony S Fauci) कन्फ्रंटिंग द पैंडेमिक(Confronting the pandemic) विषय पर बोल सकते हैं। जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ह्यूमन जेनेटिक्स के प्रोफेसर एड्रियन हिल, यूके और प्रोफेसर वाल्टर ऑरेनस्टीन, प्रोफेसर और एसोसिएट निदेशक, एमोरी वैक्सीन सेंटर, एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूएसए एक चर्चा आयोजित करेंगे – जिसमें वैक्सीन विकास में, रोलआउट, और महामारी स्थितियों में उभरते सबूत को अपनाना इस विषय पर चर्चा होगी।-newsindialive.in