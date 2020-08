हार्दिक- नताशा के पैरैंट्स बनने पर अली ने कहा- अरे मम्मी बन गई… नई दिल्ली| टीम इंडिया के स्टार ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक हाल ही में पैरैंट्स बने हैं। नताशा ने गुरुवार को बेटे को जन्म दिया है। हार्दिक ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फैन्स को खुशखबरी दी थी। फैन्स के साथ-साथ सेलेब्स भी दोनों को बधाई दे रहे हैं। वहीं नताशा के एक्स बॉयफ्रेंड अली गोली ने भी नताशा के लिए प्यारा मैसेज लिखा है। सुहाना खान का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर वायरल उन्होंने नताशा के साथ फोटो शेयर कर लिखा, ‘अरे मम्मी बन गई, बधाई हो नताशा और हार्दिक पांड्या’। नताशा ने भी अली के इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। बता दें कि 31 मई 2020 को एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से इस बात की जानकारी दी थी कि वो पैरेंट्स बनने वाले हैं। हार्दिक और नताशा ने इस साल की शुरुआत में सगाई की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन के दौरान दोनों ने शादी की। 3 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर बिहार पुलिस पहुंची अंकिता लोखंडे के घर हाल में एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक पांड्या ने नताशा के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था। हार्दिक ने कहा था, ‘उसको कोई अंदाजा नहीं था कि मैं हूं कौन। हम बातचीत करके करीब आए। जहां हम मिले थे वहां उसने मुझे हैट में देखा था। रात के एक बजे हैट पहनकर, गले में चेन पहनकर, हाथ में घड़ी पहनकर मैं बैठा था, तो उसे लगा था कि कोई ‘अलग प्रकार का आदमी आया है’ तब हम दोनों की बात शुरू हुई थी। फिर हम दोनों एक-दूसरे को जानने लगे और फिर हमने डेट करना शुरू किया और फिर 31 दिसंबर को हमने सगाई की।’ View this post on Instagram The blessing from God @natasastankovic__ A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93) on Jul 31, 2020 at 9:34pm PDT हार्दिक ने इस दौरान यह भी बताया कि उन्होंने सगाई के बारे में अपने मां-बाप को भी नहीं बताया था। उन्होंने बताया कि भाई कुणाल पांड्या को भी सगाई से दो दिन पहले ही पता चला था। हार्दिक ने उस इंटरव्यू में कहा था, ‘मेरे मां-बाप को भी नहीं पता था कि मैं सगाई करने जा रहा हूं। दो दिन पहले (सगाई से) ही कुणाल पांड्या को मैंने बताया था। मैंने उसको कहा था कि मेरा अब हो चुका, मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिल गया है, जिससे मैं प्यार करता हूं और पहले से बेहतर इंसान बन रहा हूं। परिवार ने मेरा साथ दिया और कहा कि जो करना है कर लो।’ Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com