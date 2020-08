जांबाज एयर फोर्स ऑफिसर के रोल में दिखाई दी जाह्नवी कपूर नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्म ‘गुंजन सक्सेना’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना के सपनों और उनके संघर्षों को दिखाया गया है। फिल्म में गुंजन सक्सेना का किरदार जाह्नवी कपूर ने निभाया है। इसके अलावा ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी और विनीत कुमार सिंह की झलक भी देखने को मिली। सुहाना खान का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेलर में दिखाया गया है कि गुंजन सक्सेना बचपन से ही पायलट बनना चाहती हैं। इस दौरान कई लोग कहते हैं कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, लेकिन उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। गुंजन कड़ी मेहनत और अच्छी तैयारी कर देश की वायुसेना में भर्ती हो जाती हैं लेकिन यहां पर उनका असली संघर्ष से सामना होता है। गुंजन को लड़कों से कमजोर समझा जाता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश होती है, मगर इन सबके बावजूद गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना की जांबाज पायलट बनकर उभरती हैं। इसके अलावा ट्रेलर में कुछ वॉर सीन्स भी दिखाए गए हैं, जो काफी रियल लगते हैं। कृष्णा श्रॉफ ने बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टाइगर के लिए छोड़ी राखी यह फिल्म देश की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना, जो फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं, के जीवन पर आधारित है। ट्रेलर से पता चल रहा है कि गुंजन सक्सेना की निजी जिंदगी और एयरफोर्स में उनके संघर्ष से रूबरू करवाया जाएगा। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, जाह्नवी कपूर के पिता के रोल में नजर आएंगे। अंगद बेदी ने जाह्नवी के भाई का रोल प्ले किया, जो ट्रेलर में आर्मी ऑफिसर के रूप में दिखाई दिए। यह फिल्म पहले 13 मार्च, 2020 को सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली थी, फिर कोरोना वायरस के चलते फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था। अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 12 अगस्त को स्ट्रीम होगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com