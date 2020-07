एयर इंडिया में निकली बंपर वैकेंसी, मिलेगी 1 लाख सैलरी नई दिल्ली| एयर इंडिया में नौकरी की तमन्ना रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। एयर इंडिया (Air India) ने चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट मेडिकल ग्रेड 3 समेत अन्य कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विज्ञापन की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। Rafel Aircraft : लैंडिंग से पहले राफेल के पायलट और नाैसेना में हुई बात, सुनें दोनों ने क्या-क्या कहा इस भर्ती का हिस्सा बनने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 13 अगस्त 2020 निर्धारित की गई है। आवेदन भेजने का पता- चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता- मैनेजर फाइनेंस- CA डिप्टी मैनेजर फाइनेंस- CA/ICWA वैकेंसी डिटेल्स- चीफ मेडिकल ऑफिसर- 1 पद सीनियर असिस्टेंट मेडिकल ग्रेड 3- 1 पद डिप्टी चीफ ऑफ फाइनेंस- 1 पद मैनेजर फाइनेंस- 2 पद डिप्टी मैनेजर फाइनेंस- 2 पद आयु सीमा- चीफ मेडिकल ऑफिसर- 65 साल सीनियर असिस्टेंट मेडिकल ग्रेड 3- 30 साल डिप्टी चीफ ऑफ फाइनेंस- 50 साल मैनेजर फाइनेंस- 35 साल डिप्टी मैनेजर फाइनेंस- 35 साल सैलरी- चीफ मेडिकल ऑफिसर- 1 लाख रुपए प्रति महीना सीनियर असिस्टेंट मेडिकल ग्रेड 3- 28 हजार रुपए प्रति महीना डिप्टी चीफ ऑफ फाइनेंस- 1 लाख 75 हजार रुपए प्रति महीना मैनेजर फाइनेंस- 70 हजार रुपए प्रति महीना डिप्टी मैनेजर फाइनेंस- 60 हजार रुपए प्रति महीना Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com