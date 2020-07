केंद्र सरकार ने दी रियायत, सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग 1 जून से अनिवार्य नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ज्वैलर्स को बड़ी रियायत दी है। सोने के आभूषण और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग अब एक जून 2021 से लागू होगी। पहले यह 15 जनवरी 2021 से लागू होने थी, पर लॉकडाउन और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अनिवार्य हॉलमार्किंग की तिथि करीब साढ़े चारे माह के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सोने के आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग एक जून 2021 से लागू होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इस अवधि में इजाफा किया गया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से भारत की जीडीपी 6% सिकुड़ने का अनुमान हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद आभूषण विक्रेता एक जून 2021 के बाद 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने आभूषण और कलाकृतियां ही बेच सकेंगे। हर आभूषण पर हॉलमार्क जरुरी होगा। इसके उल्लंघन पर जुर्माना और एक साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का एक मोबाइल एप और पोर्टल भी लॉन्च किया है। वीआईएस ऐप के जरिए जहां भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध होगी, वहीं उपभोक्ता इसके जरिए असली और नकसी आईएसआई सामान की जांच कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को किसी भी सामान पर आईएसआई मार्क के नीचे लिखा नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद कंपनी और प्रोडक्ट का नाम आदि की जानकारी मिल जाएगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी ई कॉमर्स कंपनियों और प्लेटफार्म को यह नियम मानने अनिवार्य होंगे। कोई ई कॉमर्स कंपनी या प्लेटफार्म नियमों को उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता कानून 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों के मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) कार्रवाई कर सकता है। किसी क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता समुचित न्यायिक क्षेत्राघिकार वाले उपभोक्ता आयोग में भी जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 में बैंक धोखाधड़ी के 84,545 मामले आए सामने क्या है हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने की एक प्रणाली है। बीआईएस का यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि आभूषण बीआईएस के मानकों पर खरा उतरता है। इसलिए, आभूषण खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करे ले कि आभूषण पर कितनी कैरेट की हॉलामर्किंग है। तिकोने निशान में सोने की शुद्धता, आभूषण के निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी होता है। इसके साथ किस हॉलमार्क केंद्र में इस आभूषण की गुणवत्ता की जांच की गई है, उसका भी निशान होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com