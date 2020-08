‘सारे जहां से अच्छा’ में यात्री राकेश शर्मा के किरदार मे नज़र आ सकते है फरहान अख्तर

‘सारे जहां से अच्छा’ में यात्री राकेश शर्मा के किरदार मे नज़र आ सकते है फरहान अख्तर नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का किरदार सिल्वर स्क्रीन पर निभाते हुए नजर आ सकते हैं। राकेश शर्मा की बायोपिक ‘सारे जहां से अच्छा ‘ बनाए जाने की चर्चा काफी समय से हो रही है। इस फिल्म में लीड रोल के लिए शाहरुख खान, आमिर खान और विक्की कौशल जैसे सितारों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए मेकर्स ने फरहान को साइन कर लिया है। जांबाज एयर फोर्स ऑफिसर के रोल में दिखाई दी जाह्नवी कपूर मुंबई मिरर की रिपोर्ट, इस फिल्म के लिए फरहान अख्तर पर मुहर लग गई है। इसमें राकेश शर्मा की भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि फिल्म के लिए फरहान अख्तर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काम कर सकते हैं और एक एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले भी फरहान फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए अपनी फिजिक पर काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी बोले- एक्टर के निधन से पहले हुई थी आखिरी मुलाकात गौरतलब है कि राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने साल 1984 में अंतरिक्ष में कदम रखा था। राकेश शर्मा को वीरता के लिए अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। फिलहाल, फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म तूफान को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्देशन राकेश ओमप्रकाश मेहरा कर रहे हैं। फिल्म में वह बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगे। तूफान से उनका फर्स्ट लुक भी काफी समय पहले जारी किया गया था जिसे बहुत पसंद किया गया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com