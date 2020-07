राजस्थान में ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर निकली 195 भर्तियां नई दिल्ली| राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ सलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने ईसीजी टेक्नीशियन की 195 वैकेंसी निकाली हैं। इसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 177 और अनुसूचित क्षेत्र के 18 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 6 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने व फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। UGC गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टली शैक्षणिक योग्यता साइंस/मैथ्स के साथ 12वीं । एवं ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में दो साल का डिप्लोमा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी, 2021 से किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट के नियम सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्गों की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट वेतनमान – पेय मैट्रिक्स लेवल एल-8 आवेदन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस – 450/- ओएनसी एनसीएल – 350/- एसटी, एससी, : 250/- फीस का भुगतान का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड , ई मित्र से किया जा सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com