कृष्णा श्रॉफ ने बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टाइगर के लिए छोड़ी राखी नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। कृष्णा बॉयफ्रेंड एबन के साथ रिलेशनशिप को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में वह एबन के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गईं, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहन होने का धर्म निभाया है। सुहाना खान का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर वायरल दरअसल, कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भाई टाइगर के लिए घर पर राखी छोड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कृष्णा मुंबई में मां आयशा और भाई टाइगर के साथ रह रही थीं। इस दौरान कृष्णा ने कई सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। मुंबई मिरर से बात करते हुए कृष्णा श्रॉफ ने कहा कि वह अपनी भाई से हमेशा करीब रही हैं। उन्होंने कहा कि टाइगर मुझे खुश रहने के लाखों कारण देता है। टाइगर श्रॉफ सच में बहुत मजेदार इंसान हैं। कृष्णा ने आगे कहा कि वह बहुत से लोगों को याद नहीं करती हैं, लेकिन अपने भाई को याद करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती हैं। कृष्णा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपनी लेटेस्ट हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में कृष्णा ने अपनी कुछ फोटोज़ शेयर कीं, जो इंटरनेट पर थोड़ी ही देर में वायरल हो गईं। हार्दिक- नताशा के पैरैंट्स बनने पर अली ने कहा- अरे मम्मी बन गई… कृष्णा श्रॉफ ने जो फोटोज़ शेयर कीं उन्हें देखने के बाद दिशा पाटनी भी खुद को कॉमेंट करने से रोक नहीं पाईं। कृष्णा और दिशा दोनों ही काफी अच्छी दोस्त हैं। दिशा पाटनी कॉमेंट करते हुए लिखती हैं, 'बहुत हॉट'। इसके अलावा उनकी इन फोटोज़ पर तारा सुतारिया और अथिया शेट्टी ने भी कॉमेंट किया है।