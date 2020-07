एकेटीयू में डिप्लोमा और डिग्री छात्रों के लिए डिजिटल प्रसारण शुरू लखनऊ। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे करीब छह लाख डिप्लोमा और डिग्री छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए डिजिटल कंटेंट का प्रसारण शुरू हो गया है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के स्थापना दिवस पर रविवार को कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने स्वयंप्रभा चैनल पर डिजिटल कंटेंट के प्रसारण का शुभारम्भ किया गया| एकेटीयू ने ही इस डिजिटल कंटेंट का तैयार किया है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि विश्वविद्यालय का डिजिटल कंटेंट स्वयंप्रभा के चैनल नंबर 15 पर प्रसारित किया जायेगा| प्रतिदिन सायंकाल 4 बजे, रात्रि 12 बजे एवं सुबह 8 बजे दो घंटे प्रसारित किया जायेगा| कुलपति प्रो. पाठक ने बताया कि एकेटीयू प्रदेश में ‘स्वयंप्रभा’ पर डिजिटल कंटेंट का प्रसारण शुरू करने वाला पहला प्राविधिक विश्वविद्यालय बन गया है। आईआईएम मद्रास के प्रो. मंगल सुंदरम ने कहा कि स्वयं प्रभा के चैनल 15 पर एकेटीयू एवं डिप्लोमा सेक्टर के डिजिटल कंटेंट का नियमति प्रसारण किया जायेगा| उत्तर प्रदेश के चयन बोर्ड को बिना बताए की गयी सैकड़ों शिक्षकों की भर्तियां स्थापना दिवस रविवार को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने की। राज्यपाल एवं विवि की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया| साथ ही राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा राधा एस चौहान एवं आईआई मद्रास के प्रो. मंगल सुंदरम ने बतौर विशिष्ट अतिथि प्रतिभाग किया| छात्रों की खोज को जनता तक पहुंचाएंगे : इस ऑनलाइन समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने बताया कि एकेटीयू एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनोवेशन एवं इन्क्यूबेशन को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी की स्थापना किये जाने पर कार्य चल रहा है| इस कम्पनी की स्थापना प्राविधिक शिक्षा में प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी| मेधावियों का हुआ सम्मान : समारोह के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के द्वारा विश्वविद्यालय के 178 मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करके सम्मानित किया गया| विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के टैलेंट इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई| इनमें, उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा के 2018 एवं 2019 के 60 मेधावी, विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के 42 मेधावी, विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष के 33 मेधावी, विभिन्न पाठ्यक्रमों के तृतीय वर्ष के 36 एवं चतुर्थ वर्ष के 7 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया| उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा के 2018 एवं 2019 के 60 मेधावी को 7500 रूपये बतौर प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई| प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 15000 रूपये एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 10000 रूपये की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई| गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई राज्यसभा सदस्य ने दी मोबाइल स्टूडियो वैन समारोह के दौरान राज्य सभा सदस्य डॉ.सुधांशु त्रिवेदी ने ने अपनी सांसद विकास निधि से विश्वविद्यालय को मोबाइल स्टूडियो वैन देने की घोषणा की| सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ई-कंटेंट तैयार करने के लिए यह वैन सीधे शिक्षक के निवास स्थान पर जाकर ऑडियो-विजुअल कंटेंट रिकॉर्ड करेगी| इससे इस महामारी में ई-कंटेंट प्रोड्यूस करने का कार्य अनवरत रूप से संचालित हो सकेगा| अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा राधा एस चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा मानव के लिए उपयोगी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है| बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता की सुनिश्चतता के लिए एकेटीयू द्वारा फूड टेक्नोलॉजी में शोध कार्यों के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है| जोकि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा| Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com