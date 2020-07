बिजली बिल पर ट्वीट कर बोलीं दिव्या दत्ता- शगुन देना है क्या? नई दिल्ली| लॉकडाउन के दौरान पिछले महीने कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों ने मुंबई में बिजली के बिल का मुद्दा उठाया था। इसी बीच अभिनेत्री दिव्या दत्ता के घर का इस महीने का बिजली बिल 51,000 रुपये आया है, जिससे वह काफी हैरान हैं। दिव्या ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने टाटा पॉवर से अधिक बिल चार्ज के बारे में शिकायत की. उन्होंने ट्वीट में लिखा, “डियर टाटा पॉवर..ये क्या हो रहा है। एक महीने का बिल 51,000 रुपए.. शगुन देना है क्या लॉकडाउन का। कृपया इसे ठीक करें। आपको बता दें कि इससे पहले अभिनेत्री तापसी पन्नू ने जून 2020 के महीने में अपने बिजली बिल में वृद्धि के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने ट्वीट किया, “लॉकडाउन को तीन महीने हो गए और मैं यही सोच रही हूं कि मैंने अपार्टमेंट में पिछले महीने ऐसा कौन-सा उपकरण इस्तेमाल करना शुरू किया है या लाई हूं जिससे मेरा बिजली बिल इतना बढ़कर आया है। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम से की सगाई, शेयर की अपनी फीलिंग इसके साथ ही तापसी ने अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को टैग करते हुए पूछा कि आप कितना चार्ज करते हैं। और साथ ही उन्होंने बिजली बिलों की तस्वीरें संलग्न की थीं, जिसमें दिखाई दे रहा था कि जून 2020 में उनसे 36,000 रुपये वसूले गए थे। अप्रैल का बिल 4,390 रुपये था, जबकि मई महीने में उनका बिल 3,850 रुपये आया था। बाद में, बिजली कंपनी ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया और बताया कि बिलों में वृद्धि क्यों हुई है। आपको बता दें कि तापसी के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, सोहा अली खान, नेहा धूपिया ने भी ने अपने बिजली बिल पर ट्वीट किया था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com