तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के 12 साल पूरे होने पर आज होगा सेलिब्रेशन नई दिल्ली| सब टीवी के शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' निश्चित रूप से अब तक का सबसे अच्छा कॉमेडी शो है। यह उन शो में से एक है, जिससे दर्शक कभी भी ऊब नहीं सकते। यह शो उन सभी दर्शकों की भावना से जुड़ गया है जिसे रोज देखने की आदत हो गई है। शो टीआरपी चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और दर्शकों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक लंबा शो बन गया है। बता दें कि यह शो 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ, और अभी तक इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। इस शो के हर किरदार को लोग खूब प्यार देते हैं जिसकी वजह से इस शो की और इससे जुड़े किरदारों की एक बड़ी फैन फॉलोइंग लिस्ट है। इतना ही नहीं इस शो के लिए कई फैन पेज बने हैं। बता दें कि आज इस शो को 12 साल पूरा हो गया है। ऐसे में इस शो के टीम मेंबर्स ने इसे बड़े ही शानदार तरीके से मनाने की तैयारी में हैं। View this post on Instagram Aapka pasandita show Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah poore karne jaa raha iss hasee ke yaatra ke 12 saal. Hum chahte hai ki aap bhi aapke jeevan mein hue kuch yaadgaar hasee ke pal humare saath share kijiye #TMKOC #TMKOCSmileOfIndia #HasoHasaoDiwas inn hashtags ke sang! Apne doston ko bhi unke kisse share karne ke liye niche tag kijiye aur chaliye saath milkar hasee ki ek leher phailaye! #TaarakMehtaKaOoltahChashmah A post shared by TMKOC_Neela Tele Films (@tmkoc_ntf) on Jul 27, 2020 at 11:25pm PDT पिंकविला में रिपोर्ट के अनुसार, टीम इसे एक विशेष तरीके से मनाएगी। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टीम सेट पर शो की 12वीं सालगिरह को 'हंसो हंसो दिवस' के रूप में मनाएगी। बता दें कि शो के इस खास दिन को हमेशा से ही ' हंसो हंसाओ दिवस' नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी इसी थीम से इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए टीम बहुत ही छोटे तौर पर लेकिन शानदार तरीके से सेलेब्रेट करेगी। टीम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि 12 साल पूरे करने के साथ ही यह शो जल्द ही 3000 एपिसोड भी पूरा कर लेगा। View this post on Instagram . @munmun.dutta_ . . . #munmundutta#picoftheday#postoftheday#pictureoftheday#postoftheday#babitaji#jethalal#tmkoc#jethababita#taarakmehtakaooltahchashmah#dilipjoshi#dayabhabhi#instagood#instagram#instadaily#photogram#instafamous#follow#followback#beauty#beautiful#munmundutta#sony #munmun @munmun.dutta_ A post shared by BABITA JI ♡(Munmun Dutta) (@munmun.dutta_) on Jul 27, 2020 at 11:29pm PDT रिपोर्ट के अनुसार, शो के 12 साल पुरे होने और 13वां साल में पदार्पण के लिए टीम कई खास चीजों को ध्यान में रखकर इसका सेलिब्रेशन करने का प्लान बनाया है। टीम के शो के सभी मजेदार पलों को एक साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं दर्शकों को ध्यान में ऱखते हुए उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर मजेदार कहानियों के वीडियो अपलोड करने और शो के आनंद को फैलाने में योगदान देने के लिए कहा है।