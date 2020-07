दिलीप जोशी उर्फ ‘जेठालाल’ ने मारी इंस्टाग्राम पर एंट्री दिलीप जोशी अक्का जेठालालनई दिल्ली| टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के चहेते सितारे जेठालाल अक्का दिलीप जोशी ने इंस्टाग्राम डेब्यू कर लिया है। उन्होंने 25 जुलाई को अपना अकाउंट बनाया है और मात्र 24 घंटे में ही उनके 173 लाख के करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस मौके पर दिलीप जोशी की को-स्टार पलक सिधवानी और अंबिका रजनकर ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही दिलीप जोशी ने पहली फोटो अपनी मां और भाई के साथ अपलोड की है। फैन्स से अपील की है कि वह इतना प्यार पाकर बेहद खुश हैं। साथ ही उनसे अपील करते हुए कहा है कि यह उनका ओरिजनल अकाउंट है, फेक अकाउंट बनाए जा चुके हैं जो कि उनके नहीं हैं। View this post on Instagram Starting off with one of my most favourite memories with Baa and Bhai! A post shared by Dilip Joshi (@maakasamdilipjoshi) on Jul 25, 2020 at 2:16pm PDT दिलीप जोशी ने बहुत लंबे इंतजार के बाद इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया है। उनका मानना था कि सोशल मीडिया पर पहले से ही इतने फेक अकाउंट थे इसलिए उन्होंने यहां आने में देरी की। आपको बता दें कि हाल ही में शो में मिस्टर भिड़े ने भी इंस्टाग्राम पर एंट्री ली है। बता दें कि शो 28 जुलाई को अपने 12 साल पूरे कर रहा है। इसे लेकर सभी एक्टर्स और डायरेक्टर समेत निर्माता काफी एक्साइटेड हैं। देखना यह है कि 12 साल पूरे होने पर शो में क्या नया देखने को मिलेगा। View this post on Instagram जनहित में जारी… A post shared by Dilip Joshi (@maakasamdilipjoshi) on Jul 26, 2020 at 12:19am PDT आपको बता दें कि हाल ही में शो की शूटिंग शुरू हुई है और नए एपिसोड्स भी प्रसारित होने शुरू हो चुके हैं। पूरी कास्ट कोरोना वायरस को देखते हुए हर चीज का ख्याल रख रही है। सभी दिशा-निर्देशों का पालन भी कर रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com