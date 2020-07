‘दिल बेचारा’ की शूटिंग के दौरान भोजपुरी बोलते थे सुशांत सिंह नई दिल्ली| दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ शूटिंग के दिनों को याद करके अभिनेता साहिल वैद कहते हैं कि वे हमेशा सेट पर शरारतें करते रहते थे और ठहाके लगाते थे। साहिल ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘दिल बेचारा’ (Dil Bechara) में दिवंगत अभिनेता के साथ काम किया था। आराध्या ने अमिताभ बच्चन को गले लगाकर कहा- मत रोइए, आप जल्दी घर आ जाएंगे उनके साथ बिताए समय को याद करते हुए साहिल ने बताया, “यह एक विशेष स्मृति है जो हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहेगी। सुशांत अक्सर मेरे बालों को बिगाड़ देते थे। मैं कई सारे हेयर प्रोडक्ट लगाकर बाल सेट करके शॉट देने सेट पर आता था और वो मेरे बाल बिखेर देते थे। इससे मैं कई बार चिढ़ जाता था लेकिन अब वो मेरे पसंदीदा क्षणों में से एक बन गए हैं। कई बार तो उनका मेरे बाल खराब करना कैमरे में भी कैद हो जाता था। View this post on Instagram Today we are all dancing to the tunes of the almighty. The pandemic, the lockdown…. . . . But tomorrow we dance to the tunes of another god @arrahman who blesses us with a musical tribute in the loving memory of the amazing Sushant Singh Rajput. . . . Join us on 22nd July, 2020 at @disneyplushotstarvip and @sonymusicindia and ‘live’ Dil Bechara as we have . . . Thankyou @castingchhabra @arrahman @amitabhbhattacharyaofficial @mohitchauhanofficial @shreyaghoshal @arijitsingh @sashasublime @jonitamusic @hridaygattani @sunidhichauhan5 @foxstarhindi @disneyplushotstarvip and @sonymusicindia A post shared by Sahil Vaid | JP (@sahilvaid24) on Jul 20, 2020 at 10:15pm PDT साहिल ने यह भी साझा किया कि कैसे सुशांत ने जेपी का किरदार निभाने में उनकी मदद की, क्योंकि वह भी दिवंगत अभिनेता की तरह बिहार से था। साहिल ने आगे कहा, “सुशांत पटना से थे और भोजपुरी बोली में पारंगत थे। इसीलिए वे जेपी की भूमिका को समझने में मेरी बहुत मदद करते थे। ट्विंकल खन्ना ने बताया- अहमियत क्या चीज है हर पेरेंट्स के लिए जानना जरूरी वहीं उन्होंने तमिल लड़के का रोल निभाया है और मैं मूल रूप से तमिलनाडु का हूं तो मैं उनके लिए लाइनें पढ़ता था। काश वो हमारे साथ होते और इस फिल्म को मिल रहे प्यार को देख पाते।” सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर पर फांसी पर लटके पाए गए थे। वह 34 साल के थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com