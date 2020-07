फेम धीरज धूपर की हुई ‘नागिन 5’ में एंट्री नई दिल्ली| डायरेक्टर एकता कपूर अपना नया शो ‘नागिन 5’ लेकर आने वाली हैं। इसके बारे में उन्होंने कुछ समय पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। फैन्स को बता दिया था कि ‘नागिन 4’ के कुछ ही एपिसोड्स बचें हैं, इसके बाद ‘नागिन 5’ से वह दर्शकों के सामने कुछ नया लेकर आएंगी। अब आने वाले सीजन में कौन-कौन से नए चेहरे नजर आएंगे इसे लेकर फैन्स में एक्साइटमेंट है। इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए ‘कुंडली भाग्य’ फेम एक्टर धीरज धूपर ने कंफर्म कर दिया है कि वह ‘नागिन 5’ का हिस्सा बनने वाले हैं। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम से की सगाई, शेयर की अपनी फीलिंग एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एख पोस्ट शेयर की। साथ ही अपना लुक भी। वहीं ससुराल सिमर का फेम एक्टर सुमैर पसरीचा ने भी एक पोस्ट के जरिए धीरज धूपर के ‘नागिन 5’ में होने की खबर पर मुहर लगा दी है। ‘दिल बेचारा’ के गाने सुनकर इमोशनल हुए आदित्य नारायण मुंबई मिरर से बातचीत में धीरज ने बताया, ‘नागिन शो बहुत बड़ा ब्रैंड बनकर सामने आया है। जब मेरे पास इसका ऑफर आया तो मैंने तुरंत हां कर दी। मैं हॉट नागिन लेडीज का फैन हूं। शो में मेरा पसंदीदा पार्ट उन्हें डांस करते देखना है’। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फीमेल नागिनों के साथ डांस करने का मौका मिले तो यह उनके सपना पूरे होने जैसा होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com