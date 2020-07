डीयू एसओएल में आवेदन शुरू करने के लिए मंजूरी का किया इंतजार नई दिल्ली। विभिन्न बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। 80 फीसदी या उससे कम अंक पाने वाले छात्रों को डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार है। आमतौर पर गत वर्षों तक जुलाई अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में डीयू एसओएल में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एक अधिकारी का कहना है कि हमें अब भी डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। वहां से मंजूरी के बिना डीयू में एसओएल की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। यह मंजूरी कब मिलेगी, इसके जवाब में डीयू के अधिकारियों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। प्री-प्राइमरी और प्रारंभिक कक्षाओं में भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकेगी हर वर्ष एक लाख से ज्यादा लेते हैं दाखिला डीयू में एसओएल में रेगुलर कोर्स के दोगुने छात्र दाखिला लेते हैं। दाखिला लेने वाले ऐसे छात्र भी हैं, जो पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या नौकरी करते हैं। डीयू के विभिन्न केंद्रों पर स्नातक की कक्षाएं सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को चलती हैं। स्नातक के कोर्स बी.ए (प्रोग्राम) बी.ए अंग्रेजी (ऑनर्स) बी.ए राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) बीकाम (प्रोग्राम) बी.कॉम (ऑनर्स) परास्नातक में कोर्स इतिहास हिंदी संस्कृत राजनीति विज्ञान एम.कॉम एसओएल और रेगुलर का पाठ्यक्रम एक डीयू में रेगुलर और दूरस्थ शिक्षा दोनों माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम एक ही है। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के कारण अब जो पाठ्यक्रम रेगुलर मोड में पढ़ाया जाएगा, वही पाठ्यक्रम डिस्टेंस मोड में भी पढ़ाया जाएगा। आवेदन के समय ही भरी जाती है फीस आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही किया जायेगा। छात्र नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान निम्न वर्गों के लिए अलग-अलग है। गत वर्ष तक सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता था तथा एससी, एसटी और पीडब्लयूडी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ता था। UGC गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टली आवेदन के समय ये प्रमाणपत्र आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र आवश्यक सर्टिफिकेट जन्मतिथि ईमेल आईडी पासपोर्ट साइज फोटो मूल विवरण हस्ताक्षर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट 10वीं और 12 के सर्टिफिकेट आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों माध्यमों से मिलती है पाठ्य सामग्री डीयू में एसओएल के छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में पाठ्य सामग्री दी जाती है। इसके अलावा छात्रों को समय-समय पर कैंपस प्लेसमेंट व अन्य वोकेशनल कोर्स के लिए भी प्रेरित किया जाता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com