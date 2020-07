कोरोना महामारी में प्रॉपर्टी कारोबार की बिक्री 79 फीसदी गिरी नई दिल्ली। कोरोना महामारी ने प्रॉपर्टी कारोबार का बुरा हाल कर दिया है। मकान डॉट कॉम की सहयोगी कंपनी प्रॉपटाइगर के ताजा सर्वे में पता चला है कि तीन महीने में प्रॉपर्टी की बिक्री 79 फीसदी गिरी है। वहीं नए प्रोजेक्ट के लॉन्च में 81 फीसदी की कमी आई है। कंपनी ने देश के बड़े महानगरों और क्षेत्रों के बीच ये सर्वे किय है। इसमें में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली- एनसीआर यानि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद साथ ही मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र यानि मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसीमा में राफेल की एंट्री, कुछ देर में अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग सर्वे के मुताबिक साल 2019 में अप्रैल से जून महीने के दौरान जहां इन शहरों में 92,764 यूनिट बेची गईं वहीं इस साल अप्रैल से जून महीने के बीच महज 19,038 यूनिट ही बिक पाई हैं। बिक्री के मामले में अहमदाबाद 83 फीसदी, बैंगलौर में 73 फीसदी, दिल्ली एनसीआर में 81 फीसदी, चेन्नई में 70 फीसदी, हैदराबाद में 86 फीसदी, कोलकाता में 75 फीसदी, मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र में 84 फीसद और पुणे में 74 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। नए लॉन्च की बात की जाए तो साल 2019 के अप्रैल और जून महीन में 65,238 यूनिटों के मुकाबले इस साल 81 फीसदी गिरावट के साथ 65,238 यूनिट ही लॉन्च हो पाई हैं। यहां अहमदाबाद 43 फीसदी, बैंगलौर में 52 फीसदी, दिल्ली एनसीआर में 75 फीसदी, चेन्नई में 75 फीसदी, हैदराबाद में 61 फीसदी, कोलकाता में 94 फीसदी, मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र में 91 फीसद और पुणे में 92 फीसदी की कमी देखने को मिली है। दाम में उछाल नहीं प्रॉपर्टी के दाम की बात की जाए तो देश के कई हिस्से में ये पिछले साल जैसे ही हैं या फिर मामूली बढ़त ही देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर और मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र में दाम सिर्फ 1 फीसदी बढ़े हैं वहीं चेन्नई में कोई बढ़त नहीं देखी गई है। कोलकाता, बंगलौर में दाम 3 फीसदी तो पुणे में 2 फीसदी तक बढ़े हैं। सबसे ज्यादा बढ़त अहमदाबाद में 6 फीसदी और हैदराबाद में 7 फीसदी देखी गई है। एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदसरी हासिल करने की होगी अनुमति हालात बदलने का इंतजार हालांकि महामारी के बावजूद भी देश में प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेने वालों की कमी नहीं है। कंपनी के ग्रुप सीओओ मणि रंगराजन ने बताया कि डिजिटल माध्यम के जरिए लोग बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। घर खरीदारी की जानकारी लेने का आंकड़ा कोरोना के पहले के समय जैसा हो गया है लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए अभी भी डील फाइनल नहीं कर रहे हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com