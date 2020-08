भारतीय कप्तान विराट कोहली बोले- खुद से सच्चे हैं तो डर नहीं लगेगा नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को मौजूदा दौर का सबसे सफल बल्लेबाज माना जाता है। ‘रन मशीन’ के नाम से मशहूर विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अपने क्रिकेट और फिटनेस के दम पर उन्होंने नई मिसाल पेश की है। इसी के साथ विराट कोहली लाखों-करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं। उन्होंने जिस तरह खुद में और अपने खेल में बदलाव लाया है, वह काबिले-तारीफ है। विराट सोशल मीडिया के जरिये भी अपने फैन्स को इंस्पायर करते रहते हैं। युवराज सिंह बोले- शुभमन गिल किसी को कभी गाली नहीं दे सकता विराट कोहली अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज के वीडियो शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा वह अपने नए लुक और थ्रो बैक तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को शेयर करते हुए विराट कोहली अक्सर इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल संदेश भी अपने फैन्स को देते रहते हैं। इसी कड़ी में विराट कोहली ने एक नई तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने एक शानदार संदेश भी दिया है। विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से अपनी एक ब्लैंक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए विराट ने कैप्शन दिया है- यदि आप अपने आप से सच्चे हैं तो आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा। View this post on Instagram If you’re true to yourself, you won’t fear anything. A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli) on Jul 31, 2020 at 10:21pm PDT बता दें कि हाल ही में मयंक अग्रवाल के साथ एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को लेकर कुछ बातें शेयर की थीं। 2012 में कोहली को पहली बार आइने में खुद को देखकर यह अहसास हुआ कि खाने की अपनी बुरी आदतों के चलते बेडौल हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना कायाकल्प कर लिया। उन्होंने बताया, ”2012 तक मुझे सामने जो भी मुझे दिखाई देता था, मैं वही खा लेता था। हम ज्यादातर आइटीसी गार्डेनिया में रुकते थे, जहां टॉफी का पैकेट होता था, जिसमें 40 टॉफियां होती थी और मैं इसे 4-5 दिन में खा लेता था। उस वक्त वही मेरा डाइट हुआ करता था।” मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बेटे के पहली तस्वीर की शेयर 2012 के बाद कोहली ने जंक फूड छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया , ”उस समय मैं पागलों की तरह खाता था। मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था और मुझे लगता था कि मेरा आईपीएल में दबदबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीजें हुई, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगीं। मैं वापस घर लौटा और मैंने सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया। मैंने अगले दिन से ही सबकुछ बदला। तब से लेकर आज तक मेरा फिटनेस को लेकर पूरा नजरिया बदल गया।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com