मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बेटे के पहली तस्वीर की शेयर नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हाल ही में पिता बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये एक तस्वीर शेयर कर इस बात की खुशखबरी अपने फैन्स को दी। हार्दिक के पिता बनने पर सोशल मीडिया पर टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ-साथ आम लोगों ने भी हार्दिका और नताशा को जमकर बधाई दी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बेटे के पहली तस्वीर शेयर की है। मुंबई इंडियंस के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की है। युवराज सिंह बोले- शुभमन गिल किसी को कभी गाली नहीं दे सकता 31 मई 2020 को एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से इस बात की जानकारी दी थी कि वो पैरेंट्स बनने वाले हैं। इससे पहले इसी साल के शुरुआत में हार्दिक और नताशा ने सगाई का ऐलान किया था। हार्दिक ने दुबई में नताशा को प्रपोज किया था और सगाई की अंगूठी पहनाई थी। हार्दिक ने अपनी सगाई की जानकारी भी फैन्स को 1 जनवरी 2020 को सोशल मीडिया के जरिये ही दी थी। इसके बाद कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में हुए लॉकडाउन के दौरान दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बेटे की पहली तस्वीर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या ने अपने बेटे को गोद में लिया हुआ है। यह हॉस्पिटल की तस्वीर है। इस क्यूट तस्वीर को शेयर करते हुए मुंबई इंडियंस ने कैप्शन में लिखा है- डैडी का प्यारा। View this post on Instagram Daddy’s dearest! #OneFamily @hardikpandya93 A post shared by Mumbai Indians (@mumbaiindians) on Jul 31, 2020 at 10:12pm PDT बता दें कि हार्दिक पांड्या अपनी बैक इंजुरी की वजह से काफी वक्त तक टीम इंडिया से बाहर थे। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए वापसी की थी। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था। इसके बाद कोरोना वायरस की वजह से इस सीरीज को रद्द कर दिया गया। हार्दिक ने अपना वनडे डेब्यू अक्टूबर 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में किया था। सिद्धार्थ पिठानी बोले- एक्टर के निधन से पहले हुई थी आखिरी मुलाकात कोरोना वायरस की वजह से 29 मार्च को होने वाला आईपीएल 2020 स्थगित चल रहा था, लेकिन अब इसकी घोषणा हो चुकी है। इस साल आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच यूएई में खेला जाएगा। हार्दिक आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और उम्मीद है कि वह फिट होकर अपनी फॉर्म में होंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com