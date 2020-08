विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड के कैंपस में क्रेन गिरी, 11 की मौत; ट्रेड यूनियन लीडर ने कहा- क्रेन ओवरलोड थी

विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कैंपस में एक क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया है। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीणा ने बताया कि हादसा दोपहर 12 बजे हुआ। एक ट्रेड यूनियन के लीडर का कहना है कि क्रेन ओवरलोड थी। शायद इसी वजह से हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, हादसा तब हुआ जब क्रेन की मरम्मत का काम चल रहा था। अफसर और क्रेन के ऑपरेटर्स उसका मुआयना करने गए थे। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रेन के नीचे कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। शिपयार्ड के अफसर अटेंडेंस रिकॉर्ड वेरिफाई कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि हादसे के वक्त वहां कितने लोग थे। #WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3 — ANI (@ANI) August 1, 2020-newsindialive.in