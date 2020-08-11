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Covid-19: भारत में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, पिछले 24 दिनों में सामने आए 12 लाख नए मामले
भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले चार दिनों से प्रतिदिन 60 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 24 दिनों में कोविड-19 के मामले 10 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के क्लिक »-newsindialive.in