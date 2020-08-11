Covid-19: भारत में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, पिछले 24 दिनों में सामने आए 12 लाख नए मामले
Covid-19: भारत में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, पिछले 24 दिनों में सामने आए 12 लाख नए मामले
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Covid-19: भारत में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात, पिछले 24 दिनों में सामने आए 12 लाख नए मामले

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भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले चार दिनों से प्रतिदिन 60 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 24 दिनों में कोविड-19 के मामले 10 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के क्लिक »-newsindialive.in