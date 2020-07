कोविड-19 के बीच रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए आवेदकों की लगी लाइन नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। लोग नई नौकरी की तलाश में किस कदर जुटे हैं, इसकी एक झलक हाल ही में मैनचेस्टर में देखने को मिली। एक रेस्तरां में रिसेप्शनिस्ट की एक नौकरी के लिए चौबीस घंटे में लगभग एक हजार लोगों ने आवेदन कर डाला। रेस्तरां की ओर से रिसेप्शनिस्ट पद के लिए जब सोमवार को ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट किया गया तो नियोक्ताओं को 30 आवेदन मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की दिलचस्पी देखकर वे भी हैरान रह गए। मालूम हो कि ब्रिटेन में कोरोना की रोकथाम के लिए जब से लॉकडाउन लगा है, तब से होटल-रेस्तरां, पब आदि बंद होने के कारण हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र मुश्किलों में घिरा हुआ है। महामारी ने अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, जिसके चलते लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और अब वे नई नौकरी की तलाश में हैं। लंदन स्थित एक रेस्तरां के मालिक कैरोल केर्न्स ने बताया कि रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए चौबीस घंटे से भी कम समय में 963 लोगों का आवेदन मिलना चिंताजनक है। आवेदकों का रेज्यूमे देखने से पता चला है कि इनमें से बहुत से लोग काफी प्रतिभाशाली और उच्च-शिक्षा प्राप्त हैं। कुछ तो रेस्तरां के जनरल मैनेजर पद तक पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे साफ है कि महामारी में बड़े पैमाने पर काबिल लोगों की नौकरी गई है। घर चलाने के लिए अब वे निचले पद और कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com