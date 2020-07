केआईआईटी ने कहा- कोरोना से जान गवांने वालों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा नई दिल्ली| केआईआईटी (कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग) डीम्ड विश्वविद्यालय ने ऐलान किया है कि ओडिशा में कोरोना से जान गंवाने वालों के बच्चों तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा मुफ्त् देने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय ने कहा, कोरोना ने तरह से ओडिशा के लोगों की जिस तरह से ओडिशा के लोगों की जिंदगी को तबाह किया है वैसे किसी भी आपदा लोग परेशान नहीं हुए। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने कोरोना से जान गंवाने वालों के बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के चयन बोर्ड को बिना बताए की गयी सैकड़ों शिक्षकों की भर्तियां संस्थान ने अपने बयान में कहा कि, केआईआईटी और केआईएसएस के संस्थापक सांसद डॉ अच्युता समंता के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय ने यह फैसला किया है। केआईआईटी-डीयू न कोरोना पीड़ितों आश्रित बच्चों को मुफ्त में तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केआईआईटी के अधिकारियों ने बताया कि यह सुविधा दो शैक्षिक सत्रों 2020-21 और 2021-22 के लिए उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 के बीच रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए आवेदकों की लगी लाइन संस्थान के अनुसार, कोरोना मृतकों के आश्रितों में से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले, एससी, एससी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास ओडिशा के उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिन्हें इस कोरोना महामारी ने असहाय बना दिया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com