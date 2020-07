कोविड-19 के दौर में आईआईटी कानपुर का वेंटीलेटर शामिल हुआ टॉप 6 में कानपुर। कोविड-19 के दौर में स्वास्थ्य सेवा को मदद करने वाले नए टॉप सिक्स हेल्थकेयर स्टार्टअप में आईआईटी का पोर्टेबल वेंटीलेटर भी शामिल हैं। पूरे देश में हेल्थकेयर सेक्टर में विकसित हुए स्टार्टअप में टॉप सिक्स स्टार्टअप का चयन किया गया है। पोर्टेबल वेंटीलेटर को कोरोना काल में ही तैयार किया गया है। इसे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. अमिताभ बंदोपाध्याय समेत कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों की देखरेख में संस्थान की इंक्यूबेटेड कंपनी नोका रोबोटिक्स ने बनाया है। इस पोर्टेबल वेंटीलेटर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। यह सस्ता व आकार में छोटा है और उसे मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक प्रो. अभय करंदीकर समेत सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ : पुलिस कैम्प पर नक्सली हमले में जवान शहीद ये हैं अन्य टॉप स्टार्टअप क्योरे.एआई – इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के जरिए इस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए नई तकनीक विकसित कर रहा है। यह स्टार्टअप कई बीमारियों की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से साल्यूशन तैयार कर चुका है। आयूरिक – इस स्टार्टअप ने आयुर्वेदिक को नया रूप प्रदान किया है। इसमें कोविड-19 से बचाव संबंधी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हेल्पानॉउ – यह स्टार्टअप जरूरी सुविधा उपलब्ध कराता है। इमरजेंसी में एंबुलेंस सेफ्टी के साथ जल्द उपलब्ध होती है। साथ ही, ये जल्द अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती कराते हैं। वॉंडरक्स – यह स्टार्टअप भी मरीजों को जल्द चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराता है। डोजी – यह स्टार्टअप भी आपको स्वास्थ्य के बारे में बताता है। आप स्वस्थ हैं या नहीं। यह कई तरह के डाटा कलेक्शन करने के बाद यह जानकारी देता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com