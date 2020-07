मनोज तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में FIR दर्ज कराने की महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से की मांग नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीना हो चुका है। सोशल मीडिया पर फैन्स सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स भी उनके साथ शामिल हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पीएम मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग का पत्र स्वीकार कर लिया है। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सुशांत के निधन के बाद पहली बार घर से बाहर दिखाई दी अंकिता लोखंडे मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लिखा कि जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई उद्धव जी। आज के दिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय कीजिए। उनकी मौत के 43 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मुझे आशा है कि आप सहायता करेंगे। कृपया सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैन्स के साथ न्याय कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। सोमवार को महेश भट्ट से पूछताछ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश भट्ट ने पूछताछ में बताया है की नवंबर 2018 से 2019 के बीच वह सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, एक बार किसी इवेंट में और दूसरी बार जब ‘जलेबी’ फिल्म में उन्होंने रिया चक्रवर्ती को कास्ट किया था। आलिया भट्ट ने बचपन की फोटो शेयर कर लिखा- थोड़ा प्यार बांटिए सुशांत के निधन के बाद ऐसी खबर आ रही थी कि महेश, सुशांत के साथ पहले ‘सड़क 2’ बनाने वाले थे। महेश ने इस बारे में पुलिस को बताया कि उन्होंने ‘सड़क 2’ के लिए कभी सुशांत का नाम नहीं सोचा क्योंकि वह पहले ही तय कर चुके थे फिल्म में संजय दत्त को ही लीड लेंगे। महेश भट्ट ने यह भी बताया कि फिल्म ‘जलेबी’ के बाद से रिया उन्हें गुरू मानती थीं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com