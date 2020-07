आरबीआई गवर्नर बोले- कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ने की जरूरत, अर्थव्यवस्था पर फोकस नई दिल्ली| सीआईआई नेशनल काउंसिल में आज आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ने की जरूरत है। कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। मध्यम अवधि के लिए अर्थव्यव्स्था में बदलाव पर फोकस होगा। भारत को कृषि आय में निरंतर वृद्धि के लिए नीतियों की आवश्यकता है। वहीं हाल के कृषि सुधारों ने नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर के लिए बेहतर ग्रोथ की संभावनाएं हैं। ग्रोथ को गति देने में इंफ्रा की अहम भूमिका है। बदले हालात का मजबूती से सामना करने की जरूरत है। मध्यम अवधि के लिए इकोनॉमी में बदलाव पर फोकस होगा। बीपीसीएल अपने कर्मचारियों के लिए लेकर आई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरबीआई गवर्नर ने कहा कि संयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल बन रहा रहा है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से कहा कि बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में काम-काज बढ़ाने से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों को इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। रिजर्व बैंक का मुद्रा की विनिमय दर के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं लेकिन अनावश्यक घटबढ़ पर नजर रहेगी। आयकर विभाग में फर्जीवाड़ा करने वाले 1474 निर्यातकों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई RBI गवर्नर का कहना है कि भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के समापन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भारत के लिए जीवीसी (ग्लोबल वैल्यू चेन) का हिस्सा बनने के लिए प्रयास करने का यह सही समय है। हमारे उत्पादों / सेवाओं की उत्पादकता और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, जीवीसी (ग्लोबल वैल्यू चेन) की भागीदारी में 1% की वृद्धि से देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर 1% से अधिक बढ़ सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com