चीन की घेराबंदी: भारत के बाद अब अमेरिका का बड़ा फ़ैसला, 24 घंटे में बैन होगा टिक-टॉक, ट्रंप का ऐलान

भारत के बाद अब अमेरिका में किसी भी समय चीनी ऐप टिक टॉक (Tik Tok) पर प्रतिबंध लग सकता है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) चीनी ऐप टिक टॉक को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए वह कई सारे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं. कोरोना (Coronavirus Pandemic) के प्रकोप के बाद से ही ट्रंप चीन से बेहद नाराज़ है. आपको बता दें कि चीन से जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक जारी है. भारत ने बीते हफ्ते चीन की 47 और ऐप बैन लगा दिया. इससे पहले भी भारत सरकार चीन के 59 ऐप बैन (59 Apps Banned in India) कर चुकी है. जिनमें टिक टॉक भी शामिल है. बाद में बैन किए गए ऐप्स में ज्यादातर क्लोनिंग वाले ऐप्स शामिल हैं. मतलब, पहले से बैन ऐप के जैसे ऐप बनाकर उतार दिए गए थे. इन ऐप्स पर यूजर्स की डेटा चोरी का आरोप लगा है. भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू की थी. अब भारत की तर्ज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि देश में चीनी वीडियो शेयरिंग मोबाइल ऐप टिक-टॉक को बैन (US Tik-Tok Ban) कर दिया जाएगा. इसके लिए जल्द ही कार्यकारी निर्देश लाया जाएगा. वहीं, ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं कि अग्रणी टेक कंपनी Microsoft इसे अमेरिका में ऑपरेशन्स को ख़रीद सकती है. बता दें कि भारत दो बार में 106 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर चुका है. भारत ने बीते महीने टिक-टॉक पर लगाया था बैन अब क्या होगा? ख़बरों के मुताबिक़, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप TikTok को लेकर जल्द आदेश जारी कर सकते है. इस पर शनिवार यानी आज फैसला हो सकता है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम टिकटॉक पर नज़र रख रहे हैं. इसे जल्द बैन किया जा सकता हैं. हम इसे लेकर कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे विकल्प हैं. ट्रंप का बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था बाइट डांस टिक टॉक को बेच सकता है और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से इस बारे में बात भी कर रही है. ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि हम टिक टॉक को देख रहे हैं. हम इसे बैन भी कर सकते हैं. हम कुछ और भी कर सकते हैं. हमारे पास कई दूसरे विकल्प भी हैं. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. इसलिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है.-newsindialive.in