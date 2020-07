श्वेता ने बताया- इस वजह से फैमिली नहीं कर रही सीबीआई जांच की मांग नई दिल्ली| दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले डेढ़ महीने से मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने खुदकुशी किस वजह से की थी। इस बीच सुशांत के फैन्स और अन्य कई सेलिब्रिटीज का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं, अब सीबीआई जांच को लेकर सुशांत की बड़ी बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा है कि परिवार सीबीआई जांच की मांग अभी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह मुंबई पुलिस की जांच खत्म होने के इंतजार में है। दरअसल, हाल ही में श्वेता ने सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर एक पोस्ट किया था, जिस पर कमेंट करते हुए एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप और आपका परिवार सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनका परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो पूरा देश उन्हें सपोर्ट करेगा। शख्स ने आगे लिखा कि केवल फैन्स ही मांग कर रहे हैं इसलिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि सुशांत की मौत साजिश के तहत हुई है। इसके जवाब में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, ‘हम मुंबई पुलिस की जांच के खत्म होने और रिपोर्ट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं।’ एपीजे अब्दुल कलाम की पांचवी पुण्यतिथि पर शुरू की प्रतियोगिता गौरतलब है कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं था। पुलिस को भी उनके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com