ईद के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने देशावासियों को दी मुबारकबाद नई दिल्ली: आज देश और दुनियाभर में मनाए जा रहे है ईद-उल-अजहा के त्योहार पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई नेताओं ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति कोविंद ने तो आज अपना बधाई संदेश उर्दू में लिखा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी में भी संदेश देते हुए देशावासियों को भाईचारे और त्याग की भावना प्रदान करने वाले त्योहार पर शुभकामनाएं देते हुए कोविड को लेकर भी सतर्क रहने को भी कहा। ईद मुबारक। ईद-उल-जुहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है तथा लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आइए, इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। — President of India (@rashtrapatibhvn) August 1, 2020 राष्ट्रपति कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा. "ईद मुबारक, ईद-उल-जुहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है तथा लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आइए, इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद के मुबारक मौके पर बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा. "ईद उल अजहा पर बधाई, यह दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाईचारे और करुणा की भावना को आगे हमेशा बनी रहे।" Eid Mubarak! Greetings on Eid al-Adha. May this day inspire us to create a just, harmonious and inclusive society. May the spirit of brotherhood and compassion be furthered. — Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2020 ईद मुबारक। ईद-उल-जुहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है तथा लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है।आइए, इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। ईद-उल-अजहा का त्योहार ईद की नमाज़ के साथ शुरू होता है, सभी मुस्लिम पुरुष मस्जिदों या ईद गाह में ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है। हालांकि, इस साल कोरोनावायरस के चलते लोगों को अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करनी होगी।