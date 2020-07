मुस्लिम धर्मगुरु ने कोरोना के चलते बकरीद को घरों में रहकर मनाने की अपील शनिवार को पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से कुर्बानी का एक हिस्सा गरीबों में बांटने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से नमाज में कोरोना के खात्मे के लिए विशेष दुआ करने की अपील की है। बकरीद के मद्देनजर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग अपने घरों में रहकर ही बकरीद मनाएं। घरों में ही नमाज अदा कर कुर्बानी मनाएं। कुर्बानी की जगह को सैनिटाइज करें। मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। कर्नाटक सरकार सिलेबस से टीपू सुल्तान सहित इन अध्यायों को हटाएगी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से कुर्बानी का एक हिस्सा गरीबों में बांटने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से नमाज में कोरोना के खात्मे के लिए विशेष दुआ करने की अपील की है। रमजान और ईद की तरह ही इस बार भी एहतियात बरतें। बकरीद के मौके पर कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना करें। पूरे देश में एक अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से एक जगह पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के निर्देश नहीं हैं। इसी कारण से मुस्लिम धर्मगुरु ने लोगों से एक अगस्त के दिन घर के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। इसके साथ ही लोगों से मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करने को कहा गया है, जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। संक्रमण फैलने के डर से कुर्बानी की जगह को भी सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com